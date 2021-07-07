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بافرط:الفعاليات الترفيهية ستعود بشكل كبير في الربع الرابع من 2021 "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس فيصل بافرط، إن الفعاليات الترفيهية ستعود بشكل كبير في الربع الرابع من 2021.

وأوضح فيصل بافرط خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"نشهد حراكا كبيرا في قطاع الترفيه على مستوى عالمي وخصوصا ما نراه يحدث في الربع الرابع 2021".

وأشار:"تأتي هذه الاتفاقيات والحلول التمويلية الآن لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ دورا مهما للمشاركة في الفعاليات في الربع الرابع".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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