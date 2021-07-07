شكرا لمتابعة خبر عن بافرط:الفعاليات الترفيهية ستعود بشكل كبير في الربع الرابع من 2021 "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس فيصل بافرط، إن الفعاليات الترفيهية ستعود بشكل كبير في الربع الرابع من 2021.

وأوضح فيصل بافرط خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"نشهد حراكا كبيرا في قطاع الترفيه على مستوى عالمي وخصوصا ما نراه يحدث في الربع الرابع 2021".

وأشار:"تأتي هذه الاتفاقيات والحلول التمويلية الآن لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ دورا مهما للمشاركة في الفعاليات في الربع الرابع".