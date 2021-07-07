5 شروط لحصول الأمهات العاملات على دعم «قرة»

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج قرة لدعم ضيافات الأطفال للمرأة العاملة نحو 5 شروط للحصول على دعم مالي بحد أقصى 800 ريال شهريًّا للطفل الواحد لمدة أربع سنوات تتناقص تدريجيًّا.

وأوضح برنامج قرة، عبر موقعه الإلكتروني، أن الالتحاق بالبرنامج يتطلب أن تكون المرأة سعودية الجنسية وتعمل بالقطاع الخاص ومسجلة في التأمينات الاجتماعية.

وبحسب برنامج قرة، يجب ألا يتجاوز أجر المرأة السعودية المسجل في التأمينات الاجتماعية 8000 ريال، ولا يتجاوز عمر الطفل 6 سنوات.

وقال برنامج قرة إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يسهم بتغطية جزء من تكلفة رسوم تسجيل طفلين بإحدى المراكز المسجلة في بوابة قرة وذلك بحد أقصى 800 ريال شهريًّا للطفل الواحد لمدة أربع سنوات تتناقص تدريجيًّا.

في السنة الأولى يكون الدعم 800 ريال، وفي السنة الثانية يصبح 600 ريال، وفي السنة الثالثة يصبح 500 ريال، وفي السنة الرابعة يكون 400 ريال.

برنامج «قرة» هو مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم وتمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيها، وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها، عبر تسجيلهم في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

اقرأ أيضًا:

صرف مليون ريال لـ809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجَّ

هدف: حالة واحدة تمنع الرخصة المهنية الاستفادة من إعانة العمل