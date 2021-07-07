«الصحة»: إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وحثت وزراة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏