اخبار السعوديه

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة يوم الجمعة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة يوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

دعت (المحكمة العليا) السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام الموافق 9 يوليو الجاري.

 

ودعت المحكمة في بيان اليوم الاربعاء نشرته وكالة الانباء السعودية ، من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير ابلاغ أقرب محكمة اليه وتسجيل شهادته اليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول الى أقرب محكمة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا