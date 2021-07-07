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شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة يوم الجمعة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021
دعت (المحكمة العليا) السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام الموافق 9 يوليو الجاري.
ودعت المحكمة في بيان اليوم الاربعاء نشرته وكالة الانباء السعودية ، من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير ابلاغ أقرب محكمة اليه وتسجيل شهادته اليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول الى أقرب محكمة.