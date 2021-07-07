المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة يوم الجمعة

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

دعت (المحكمة العليا) السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام الموافق 9 يوليو الجاري.



ودعت المحكمة في بيان اليوم الاربعاء نشرته وكالة الانباء السعودية ، من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير ابلاغ أقرب محكمة اليه وتسجيل شهادته اليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول الى أقرب محكمة.