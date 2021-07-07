أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021.. صعود جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب، مثل الدولار في البلاد.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الأربعاء، في محلات الصاغة بسوريا، إلى 185,380 ألف ليرة للشراء، و188,276 ليرة للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 162,280 ألف ليرة للشراء، و 164,815 ألف ليرة للبيع.

والأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وظل متوسط سعر الدولار الرسمي، أمام الليرة السورية في البنوك، مستقرا عند 2512 ليرة.

وصعد سعر الدولار لدى السوق الموازية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة إلى 3195 ليرة للشراء، و3245 ليرة للبيع، مقابل، 3180 ليرة للشراء، و3230 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.



وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 139,179 ألف ليرة للشراء، و141,354 ألف ليرة للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجرام عيار 14 نحو 117,811 ألف ليرة للشراء، و119,652 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5,775 مليون ليرة للشراء، و5,865 مليون ليرة للبيع.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1.299 مليون ليرة للشراء، و1.320 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب تصعد عالميا

تماسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) الهام من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/حزيران الماضي عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1799 دولارا للأوقية.

وقال وارن باترسون المحلل لدى آي.إن.جي "انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا".

علقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، والذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من البنك المركزي الأمريكي للتشديد الشهر الماضي.