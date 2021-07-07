الإلكترونيات وراء زيادة حالات قصر النظر عند الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر عطية المزروعي، أن قصر النظر عند الأطفال مرتبط بجلوسهم ساعات طويلة أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية الأمر الذي له تأثير كبير على عيونهم.

وتابع أن مجلس الرؤية الأمريكي، ذكر أن 30 % من الآباء يرون أن أطفالهم يعانون من واحد على الأقل من الأعراض التالية بعد تعرضهم لأكثر من ساعتين من وقت الشاشة كل يوم وهذه الأعراض هي: الصداع، ألم في الرقبة والكتف، إجهاد العين، جفاف العين وتهيجها، قلة الانتباه، سلوكيات سيئة وعدوانية، التهيج العصبي، وأي من هذه الأعراض يمكن أن يؤثر على الأداء الدراسي والتفاعلات الاجتماعية للطفل.

زيادة قصر النظر عند الأطفال:

وأشار إلى أن الارتفاع السريع في قصر النظر في جميع أنحاء العالم قد ارتبط بزيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية والتعرض لها، ففي سنغافورة، على سبيل المثال، 65٪ من الطلاب في المرحلة الابتدائية يعانون من قصر النظر، وفي الولايات المتحدة وأوروبا يعاني حوالي نصف الشباب في الوقت الحالي من قصر النظر مقارنة بـ25٪ في السبعينيات.

ظهور الهالات السوداء:

ولفت إلى أن أبرز الإشكاليات التي قد تحدث نتيجة كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية هي، تدهور عضلات العين الناجمة عن تزايد سطوع إضاءة الشاشة، ظهور الهالات السوداء تحت العين، حدوث بعض الانتفاخات في العين، الإصابة بالجفاف في العينين، مبالغة في الإفراز الدمعي بسبب الاستخدام الطويل، بجانب انعكاسات أخرى.

قاعدة 20 – 20 – 20:

وشدد الدكتور المزروعي، على ضرورة الاهتمام بصحة العين، عبر الحد من مدة استخدام الأطفال لهذه الأجهزة، أي ما لا يزيد عن ساعتين يوميًا للمساعدة في تجنب المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل الانتباه، وصعوبات المدرسة والنوم واضطرابات الأكل، والسمنة، ومن أبرز النصائح الموجهة للكبار والصغار أيضًا لمنع إجهاد العين هي تطبيق قاعدة 20- 20- 20، أي مقابل كل 20 دقيقة عمل عن قرب، يجب أخذ 20 دقيقة استراحة للنظر إلى شيء ما يبعد 20 قدمًا.

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