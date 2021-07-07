- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - بدأت "صحة بيشة" تقديم الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق "صحتي".
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية؛ وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.
، بيشة.. بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بيشة.. بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.