، بيشة.. بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت "صحة بيشة" تقديم الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق "صحتي".

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية؛ وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.