اخبار السعوديه

رابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس ولي العهد

عقدت إدارة التسويق برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل عن بعد لمناقشة وشرح أبرز التعديلات التي تضمّنتها اللائحة التجارية والتسويقية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع العادي في شهر مارس الماضي.

وشهدت الورشة التي أُقيمت اليوم حضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس الأمير للمحترفين.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 07:46 PM

بحضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس ولي العهد

رابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

عقدت إدارة التسويق برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل عن بعد لمناقشة وشرح أبرز التعديلات التي تضمّنتها اللائحة التجارية والتسويقية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع العادي في شهر مارس الماضي.

وشهدت الورشة التي أُقيمت اليوم حضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكلمات المفتاحية

، رابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا