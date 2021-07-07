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عقدت إدارة التسويق برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل عن بعد لمناقشة وشرح أبرز التعديلات التي تضمّنتها اللائحة التجارية والتسويقية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع العادي في شهر مارس الماضي.
وشهدت الورشة التي أُقيمت اليوم حضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 07:46 PM
بحضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس ولي العهدرابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية
عقدت إدارة التسويق برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل عن بعد لمناقشة وشرح أبرز التعديلات التي تضمّنتها اللائحة التجارية والتسويقية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع العادي في شهر مارس الماضي.
وشهدت الورشة التي أُقيمت اليوم حضور الرؤساء التنفيذيين ومدراء التسويق بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، رابطة المحترفين تناقش مع الأندية تعديلات اللوائح التجارية والتسويقية ،
المصدر : الخليج 365
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