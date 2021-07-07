محمد بن مسعود - الدمام - نُقلت بـ4 طائرات عسكرية أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم". من جهتها أكّدت الحكومة السودانية أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني. مصر ترسل أدوية ومستلزمات طبية إلى السودان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-07 أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم". من جهتها أكّدت الحكومة السودانية أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني. 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 06:38 PM نُقلت بـ4 طائرات عسكرية نُقلت بـ4 طائرات عسكرية أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم". من جهتها أكّدت الحكومة السودانية أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني. ، مصر ترسل أدوية ومستلزمات طبية إلى السودان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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