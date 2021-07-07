شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة":إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء بأنه تم إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت عن تسجيل 1195 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 476,643 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7921 حالة وفاة.