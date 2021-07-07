شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي: التعليم الرقمي يساعد الطالب على التعلم خلال الـ 24 ساعة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مستشار تربوي عن مقصده بشأن مساعدة التعليم الرقمي الطالب على التعلم خلال الـ 24 ساعة.

وقال المستشار التربوي خلال مداخلة ببرنامج "عين الخامسة"، إن المدرسة كانت في وقت محدد من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1:30 مساء، ولكن عند رجوع الطالب للمنزل قد لا يستطيع الحصول على المعرفة.

وأوضح أن المدرسة الرقمية معناه أن هناك شئ تزامني وبث وتسجيل يمكن العودة له في أي لحظة من اليوم والعودة للمكتبة الرقمية لمشاهدة المعلم أثناء الشرح وملاحظة المادة الدراسية.

وأبان أنه لم يقصد المكوث أمام النظام الإلكتروني 24 ساعة، ولكن قضاء وقت معين من أجل التعلم، لافتا:"هناك مفاهيم المدرسة المقلوبة أو الفصل المقلوب وهو أن الطالب يحضر للدرس القادم من خلال الإطلاع على مجموعة من الفيديوهات في وقت محدد والمعلم لكي يكون قادرا على النقاش والحوار أثناء ذهابه للفصل".

وتابع:"نحن نساعد الطالب على إعطاء بدائل وليس إلغاء أو إضافة كي يستطيع في أي وقت الرجوع للمدرسة الرقمية".