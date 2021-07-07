مصادرة 2800 جهاز كهربائي من منزل تديره عمالة مخالفة بجدة

الرياض - محمد عبدالله - داهمت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، منزلًا شعبيًّا في حي البغدادية تستغله عمالة مخالفة لإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية، وصادرت 2800 من الأدوات المستخدمة بالموقع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه جرى مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية، مبينًا تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكيف، إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى.

وأكد «الدقس» أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بجميع أنواعها، ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.