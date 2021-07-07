«التنمية الاجتماعية» يحذر من إعلانات مضللة حول تمويل منتج نفاذ

الرياض - محمد عبدالله - حذر بنك التنمية الاجتماعية، الأربعاء، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم تداولها من أشخاص عبر الإنترنت عن إمكانية التقديم للحصول على تمويل من البنك بمقابل مالي خارج لوائح البنك.

وقال بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إنه لوحظ مؤخرا انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارة الإلكترونية تروج لخدمة الحصـول علـى تمويل لمنتج نفاذ الخاص بالعمل الحر.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، مثل التقديم على التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة ومنتج نفاذ للعمل الحر.

وكذلك الاطلاع على كشف الحساب وطلب إخلاء الطرف والعديد من الخدمات التي تقدم عبر موقع البنك الإلكتروني.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن خدمة العملاء عبر استقبال المكالمات عن طريق مركز الاتصال الموحد 920008002 وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر، ومن خلال فروع البنك.

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