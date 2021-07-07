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هيئة الاتصالات: 3 شركات عالمية تضخ 6 مليارات ريال بقطاع نقل الطرود
الانتهاء من إجراءات الترخيص خلال وقت وجيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن منح التراخيص اللازمة لثلاث شركات عالمية للعمل في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة يمر بمراحله النهائية، حيث سيؤدي انضمامها للسوق المحلية إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال سعودي.
البنية التحتية في الخدمات اللوجستية
وستنعكس استثمارات الشركات الثلاث على البنية التحتية للخدمات البريدية اللوجستية، كما ستسهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع، والمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث.
هيئة الاتصالات تطور الأنظمة
وأدت تنظيمات الهيئة للقطاع إلى تطوير البنية التحتية في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مجال عمليات الخدمات البريدية، كما ستسهم هذه التنظيمات بنقل مراكز الفرز والتوزيع الإقليمية إلى المملكة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية رائدة، إذ يشهد قطاع البريد نموًا في عدد المرخصين بخدمات نقل الطرود ليصل إلى 20 مقدم خدمة (دولي) و35 مقدم خدمة (محلي).
قطاع نقل الطرود
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