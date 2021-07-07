جمعية البحث العلمي والابتكار تجمع خبراءها لرسم خارطة الطريق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض

يعقد مساء اليوم الأربعاء في مدينة الرياض، الاجتماع الأول لجمعية البحث العلمي والابتكار، من خلال ورشة عمل تضم خبراء ومختصين من أبناء وبنات الوطن ينتمون إلى قطاعات حكومية وأخرى أهلية، ومن الجامعات السعودية، بهدف وضع خارطة طريق مبدئية لعمل الجمعية المستقبلي.

ركيزة للمستقبل:

وأوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العقل رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن لدى الجمعية تحديًا كبيرًا جدًا بحكم تخصصها الذي يعد مطلبًا وطنيًا وعالميًا، ويشكل ركيزة للمستقبل والتطور الإنساني والعلمي.

إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية:

وأكد الدكتور العقل، أن الجمعية ستواصل هذه الاجتماعات منطلقة من حرص مجلس الإدارة وزملائهم المختصين والمهتمين بالبحث العلمي والابتكار لإتاحة فرصة علمية ومهنية للكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات لتقديم جهودها وإبداعها وابتكارها من منطلقات تطوعية ومجتمعية والمساهمة بفاعلية لخدمة الوطن والمجتمع.

أهداف جمعية البحث العلمي:

وأضاف بأن لدى الجمعية أهدافًا رئيسية تسعى لتحقيقها، وأن تكون حلقة الوصل بين القطاعات الحكومية والأهلية والباحثين والمبتكرين، وتعزز العمل التكاملي والمجتمعي الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠ التي تعد هذه الجمعية إحدى ثمارها المباركة.



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