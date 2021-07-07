تعرّف على الإنعاش القلبي بعد إنقاذ خالد سامي بواسطته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تزامنًا مع قصة توقف قلب الفنان خالد سامي لمدة دقائق وإجراء الإنعاش القلبي له أوضح استشاري القلب الدكتور إبراهيم جاسم، أن بعض الحالات قد تتعرض لتوقف القلب المفاجئ؛ وذلك بسبب فقدان مفاجئ لوظيفة القلب والتنفس وفقدان الوعي، وعادة ما تنجم هذه الحالة عن اضطراب في النظام الكهربائي للقلب، حيث يتعطل نشاط الضخ ويتوقف تدفق الدم إلى الجسم.

إعادة نبض القلب:

وأشار في حديث لـ”متابعات الخليج 365“، أن نوبة توقف القلب المفاجئ تختلف عن النوبة القلبية التي يتوقف فيها تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب ومع ذلك يمكن أن تؤدي النوبة القلبية في بعض الأحيان إلى حدوث اضطراب في النظام الكهربائي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ.

حالة خالد سامي الصحية:

ولفت إلى أنه في مثل هذه الحالات التي تعرض لها الفنان خالد سامي يتم إجراء الإنعاش القلبي وهي عملية تهدف إلى إعادة نبض القلب من جديد، خاصة وأن توقف القلب عن النبض لمجرد لحظة واحدة يؤدي إلى أضرار غاية في الخطورة قد تصل إلى مضاعفات جسيمة.

أنواع الإنعاش القلبي:

ولفت إلى أن الإنعاش القلبي نوعان: الأول وهو الابتدائي الذي يتم في نفس الموقع للحالات التي تتعرض للأزمة القلبية ويقوم به الشخص المتدرب أو من يتواجد في الموقع، وذلك لتحريك الدورة الدموية عن طريق الضغط على عضلة القلب من الخارج – بالضغط على القفص الصدري – حتى يتحرك الدم، وبالتالي تصبح هناك دورة دموية بدائية تكفي لحين وصول الفريق الإسعافي، وهذا النوع لا بد أن يتعرف عليه جميع أفراد المجتمع.

أما النوع الثاني فهو الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم وهو الإنعاش الذي يقوم به الفريق الطبي المدرب باستخدام جهاز مزيل الرجفان في المستشفى، والهدف منه إعادة الدورة الدموية إلى الوضع الطبيعي، وإنقاذ القلب من السكتة القلبية.

تنشيط الدورة الدموية:

واختتم الدكتور جاسم بالقول، عامل الوقت مهم لإنقاذ المريض، إذ يجب أن تبدأ عملية الإنعاش بسرعة وذلك وقت ملاحظة توقف القلب عن العمل، فالهدف – كما أشرت – من العملية هو محاولة إعادة تنشيط دورة دموية تدفع بالدم إلى الدماغ كي تحمي خلايا الدماغ من التلف، فكما هو معروف أن خلايا الدماغ تحتاج إلى تزويدها بالدم بشكل متواصل، وإلا فإنها ستتعرض للتلف والموت خلال فترة لا تتجاوز 10 دقائق من بدء توقف تزويدها بالدم المحمل بالأوكسجين.

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