السعودية | واشنطن.. خالد بن سلمان يبحث الوضع باليمن مع المبعوث الأميركي

شكرا لقرائتكم واشنطن.. خالد بن سلمان يبحث الوضع باليمن مع المبعوث الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الأربعاء، مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماجورك والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ الأزمة اليمنية وجهود التوصل إلى حل سياسي.

وقال الأمير خالد بن سلمان على تويتر "ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

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وأضاف "ناقشت مع المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان أبرز مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وجهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار في القارة الإفريقية".

ويقوم الأمير خالد بن سلمان، بزيارة إلى واشنطن حيث يلتقي كبار المسؤولين.

والتقى الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي أكد التزام أميركا بالعلاقة الدفاعية مع السعودية.

كما عقد الأمير خالد بن سلمان محادثات في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مع كبار العسكريين، خاصةً كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، حيث ناقشا قضايا منها "جهود إنهاء الحرب في اليمن".

وقد أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" التزامها "بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، مضيفةً: "ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة".