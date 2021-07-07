- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم (الأربعاء)، أنها تصدّت لهجمات بطائرات مسيّرة في منطقة حقل العمر، الذي يشكل أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام.
وأفاد مدير المركز الإعلامي فرهاد شامي، بأن قوات "قسد" المتقدمة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر في دير الزور، تعاملت مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيّرة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "شامي" أن التقارير الأوّلية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.
ولم يحدّد المتحدّث هويّة الطائرات المسيّرة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رجّح أن تكون تابعة للميليشيات الإيرانية، وانطلقت من مناطق نفوذها في ريف مدينة الميادين، الواقعة شرق مدينة دير الزور.
وتخضع المنطقة الممتدّة بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام السوري.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 05:24 PM
استهدفت أكبر قاعدة للتحالف الدولي في منطقة حقل العمرالأكراد يفشلون هجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات إيران شرق سوريا
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم (الأربعاء)، أنها تصدّت لهجمات بطائرات مسيّرة في منطقة حقل العمر، الذي يشكل أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام.
وأفاد مدير المركز الإعلامي فرهاد شامي، بأن قوات "قسد" المتقدمة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر في دير الزور، تعاملت مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيّرة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "شامي" أن التقارير الأوّلية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.
ولم يحدّد المتحدّث هويّة الطائرات المسيّرة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رجّح أن تكون تابعة للميليشيات الإيرانية، وانطلقت من مناطق نفوذها في ريف مدينة الميادين، الواقعة شرق مدينة دير الزور.
وتخضع المنطقة الممتدّة بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام السوري.
، الأكراد يفشلون هجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات إيران شرق سوريا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الأكراد يفشلون هجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات إيران شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.