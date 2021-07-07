، "الحداد": استراتيجية "المربع" تمثّل تكاملاً لصناعة مهنية مبتكرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية تعظيم الناتج الفكري للأجيال القادمة تجاه مدن المملكة

وصف المعماري سامي الحداد استراتيجية "المربع" التي أعلنت عنها هيئة فنون العمارة والتصميم بـ"الطموحة"؛ لما احتوته من أبعاد ومحاور توافق طموحات المنتمين لهذا القطاع بمختلف مجالاته، وما يرتبط به من مهن ومنتجات وأنشطة وخدمات.

وقال "الحداد": تبني التكامل من خلال أهداف، ومبادرات الاستراتيجية سيضع منظومة الإبداع في مجال العمارة والتصميم على المسار العملي، مما يؤدي إلى تحقيق قفزة عمرانية وجمالية في المجال بجودة مهنية مبتكرة.

وأضاف: ستُمكّن الاستراتيجية من تأسيس قاعدة عن العمارة والتصميم، مما سيجعلها راسخة في أذهان الأجيال القادمة، وبما يعظّم الناتج الفكري والعلمي لديهم تجاه مدن المملكة؛ التي تحمل في طياتها عُمقاً ثقافياً في بُنيتها العمرانية، باعتبارها محط استلهام تُؤخذ منها الفكرة، ويتم تنفيذها باستخدام أدوات ثقافية وتقنية معاصرة، تقود إلى فكر مستقبلي ناهض بصناعة العمارة والتصميم في المملكة.

وأردف: لا شك أنه سيكون للاستراتيجية تأثير عميق على المهتمين في مجال العمارة والتصميم؛ لما تُشكله من أدوات تنقل المعرفة إلى واقع وفق رؤية ورسالة الهيئة تحت شعار يسمى بـ"نجم الشمال"، وغاية الهيئة تتمثل في دعم تميز ثقافتنا، وانعكاسها على المشهد العمراني السعودي؛ عبر مبادرات أصبحت تحت محط أنظار المهتمين في القطاع، الذين يتطلعون إلى المساهمة في هذا الأمر، وتلمس إيجابياته، ومدى تأثيره في السنوات القادمة".

وأشار "الحداد" إلى أن التلهّف لتحقيق الأهداف المرجوة هو طموح ليس للممارسين فحسب، بل هو مشهد يسعى أبناء الوطن والمقيمون والزائرون للوصول إليه.