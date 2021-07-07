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واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"، تحت شعار "فكرٌ آمن لوطنِ آمن"، في الأسواق الشعبية من خلال نشر المحتوى التوعوي عبر اللوحات الإرشادية.
يذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن وإبراز دور وجهود المملكة في ذلك، انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها؛ تحقيقًا لرسالتها.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملات المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 05:16 PM
في الأسواق الشعبية تحت شعار "فكرٌ آمن لوطنٍ آمن"هيئة الأمر بالمعروف بالنعيرية تواصل تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"
واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"، تحت شعار "فكرٌ آمن لوطنِ آمن"، في الأسواق الشعبية من خلال نشر المحتوى التوعوي عبر اللوحات الإرشادية.
يذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن وإبراز دور وجهود المملكة في ذلك، انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها؛ تحقيقًا لرسالتها.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملات المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.
، هيئة الأمر بالمعروف بالنعيرية تواصل تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" ،
المصدر : الخليج 365
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