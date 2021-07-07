محمد بن مسعود - الدمام - إلكتروني ويستمر حتى مطلع ذي الحجة أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ. ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ. 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 05:08 PM إلكتروني ويستمر حتى مطلع ذي الحجة فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ. ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ. الكلمات المفتاحية ، فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء ،

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