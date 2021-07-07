شكرا لمتابعة خبر عن «الحج والعمرة» توجه بتخصيص خيام ضيافة للحجاج في المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجهت ‏وزارة الحج⁩ والعمرة، اليوم الأربعاء، شركات وحملات الحج بتخصيص خيام ضيافة للحجاج داخل كل مخيم في المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة، أن تقوم كل منشأة مستقلة، وكل قائد تحالف بتخصيص خيمتين بمساحة 32 م2 ( 4 م × 8 م ) للضيافة التي ستوفرها وزارة الحج والعمرة للحجاج داخل كل مخيم، لافتة إلى تفعيل التواصل مع الحجاج والتأكيد عليهم بعدم اصطحاب الأطفال أو أي مرافقين غير مصرح لهم بالحج في هذا العام.

وأكدت على كل منشأة حج التقيد التام بعدم نقل أو تمكين أي مرافقين أو حجاج مخالفين من الالتحاق بالمخيمات أو وسائط النقل التي تقع تحت إشرافها، مبينة أن الوزارة ستعمد إلى التأكيد من جهتها على جميع الحجاج بذلك برسائل نصية ترسل على هواتفهم المربوطة بالحجوزات.

ودعت وزارة الحج والعمرة الشركات إلى ضرورة المسارعة في حصر أسماء العاملين لديها بالمخيمات وجميع مواقع الخدمة، والرفع بها للوزارة من خلال الخدمة المخصصة لذلك لدى مزودي خدمة الربط الالكتروني (مخاع) وذلك قبل يوم الجمعة المقبل.