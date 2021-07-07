شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يستقبل "القعير" صاحب الجهود الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه في الإمارة اليوم ، المهندس مازن بن عبد الرحمن القعير ، والذي نجح بجهوده الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بمدينة تبوك ، والإستفادة من مياه الأسماك فيها لري المحاصيل الزراعية الأخرى ، والإستغناء عن الأسمدة الكيميائية.

وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالمهندس " القعير " الذي قدم لسموه شرحاً موجزاً عن تجربته الشخصية في هذا المجال ، مثنياً سموه على جهوده ، ومتمنياً له التوفيق والنجاح ، مؤكداً أنه نموذج مثالي وفخر للوطن .

منوهاً سموه بحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - ودعمها غير المحدود للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات

من جانبه عبر المهندس مازن القعير عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك وسماع توجيهاته وتشجيعه له ، مبيناً أنه ماض فيما بدأه من مشروع بفضل الله ثم بدعم سموه الذي لايدخر جهداً في تشجيع أبناء وبنات المنطقة والوقوف بجانبهم دائماً .

إقرأ أيضا: