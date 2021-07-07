أخبار السعودية اليوم.. شرط لتغيير أجر العامل.. ودفعة «حساب المواطن» قريبًا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث وجهت المحكمة العُليا دعوة لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ، بينما أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر، وإلى التفاصيل:

بالصور.. الأمير خالد بن سلمان يعقد مباحثات بوزارة الدفاع الأمريكية

عقد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مُباحثات موسعة مع وزارة الدفاع الأمريكية، في العاصمة واشنطن، تضمنت لقاءه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات د. كولن كاهل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس هيئة الأركان يرأس وفد السعودية في اجتماع «دراغون» ببريطانيا

رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وفد المملكة في اجتماع مجموعة «دراغون» السنوي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وبحث الاجتماع سبل التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك للدول المشاركة، للتصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة، من خلال توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد، والذي يسهم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.

تنفيذ القصاص في «حمد عبيه» قاتل «دحام الشمري» في محافظة الخبر

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر، وذلك بعدما أقدم، حمد بن عوض بن محمد عبيه (سعودي الجنسية)، على قتل، دحام بن فواز ابن قرماش الشمري (سعودي الجنسية)، عبر إطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة المقبلة

دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ، وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وزارة الحج: وضع صورة المرأة على البطاقة الذكية غير إلزامي

قالت وزارة الحج والعمرة إن تحميل المرأة لصورتها في البطاقة الذكية التي يزود بها الحاج غير إلزامي، بينما تمسكت بضرورة حمل الهوية الشخصية، وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.

اعتماد 14 مخططًا عمرانيًا جديدًا بالمدينة المنورة خلال 3 أشهر

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 14 مخططًا عمرانيًا في نطاق المدينة المنورة، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت 1497678.35 متراً مربعاً، وتضمنت المخططات 3078 قطعة سكنية، و 14 قطعة مخصصة للحدائق، و16 للمدارس، و25 قطعة للمساجد، بجانب 5 قطع لرياض الأطفال، و7 قطع أخرى للمراكز الصحية، و13 قطعة للمرافق الصناعية، وقطعتان للمرافق الحكومية، في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وزارة «الموارد البشرية»: تغيير أجر العامل يشترط موافقة كتابية منه

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تغيير أجر العامل يجب أن يكون بموافقته الكتابية والرضائية، وذلك بعد شكوى أحد المستفيدين إثر تخفيض راتبه من قبل إحدى المنشآت، موضحة أنه تم إطلاق خدمة (إستعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.

«الموارد البشرية» توضح الحد الأدنى لرواتب التشغيل والصيانة.. وشرط الزيادة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة 9 آلاف ريال، يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع، وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

«حساب المواطن»: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ44 في الحسابات

أعلن برنامج حساب المواطن أنه متبقي 4 أيام على إيداع الدفعة الـ44 للمستفيدين من البرنامج، وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن الإثنين الماضي، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ44 (شهر يوليو 2021م) يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على 4 مناطق.. والعظمى 50° بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أجواءً شديدة ‎الحرارة على 4 مناطق اعتبارًا من يوم ‎غدٍ الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنّ درجات الحرارة العظمى في المنطقة ‎الشرقية ستتراوح ما بين ٤٨-٥٠ °م.

اقرأ أيضًا:

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا