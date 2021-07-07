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وزارة الصحة: 14 وفاة جديدة بكورونا.. و1207 حالات إصابة

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1207 إصابات جديدة بفيروس المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1195 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 496516، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 476643، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7921 حالة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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