تنفيذ القصاص في «حمد عبيه» قاتل «دحام الشمري» في محافظة الخبر

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر، وذلك بعدما أقدم، حمد بن عوض بن محمد عبيه (سعودي الجنسية)، على قتل، دحام بن فواز ابن قرماش الشمري (سعودي الجنسية)، عبر إطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني (حمد عبيه)، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرة من الورثة وتكليفها ومطالبتها مع بقية الورثة بالقصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وفيما تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني (حمد عبيه)، اليوم الأربعاء، بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، فقد شددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.