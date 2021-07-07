«الشورى» يطالب دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف مواجهة الوثائق المزوّرة

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء، دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.

وقال مجلس الشورى: «على دارة الملك عبدالعزيز الاستمرار في تطوير مجلتها العلمية (مجلة الدارة) لتكون ذات حضور وتصنيف عالمي يخدم رسالتها وتوجهها نحو العالمية ودراسة إمكانية نشرها باللغة الإنجليزية».

جاء ذلك خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

كما طالب دارة الملك عبدالعزيز بدعم القوى البشرية وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها خصوصاً في المراكز القيادية.

ونوه بضرورة عمل الدارة على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية وفتح أذرع استثمارية من خلال منتجاتها المتخصصة.

وأشار مجلس الشورى إلى أهمية زيادة تنسيق دارة الملك عبدالعزيز مع الجهات التي تشترك معها في بعض المهام والاختصاصات بما يضمن توحيد الجهود وعدم الازدواجية.

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