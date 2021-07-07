أمير جازان يكلف محافظًا للطوال ووكيلاً لمحافظة بيش

الرياض - محمد عبدالله - أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف فيصل بن ناصر بن وريك محافظاً لمحافظة الطوال، وتكليف عماش بن فهد الشكره للعمل وكيلًا لمحافظة بيش.

وقال مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، إن هذه التكليفات تأتي بحرص واهتمام من أمير منطقة جازان ونائبه، وسعيهما الدائم والمتواصل للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة وبكافة المحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة، ووفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله - وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من جانبهما أعرب المكلفين عن اعتزازهما، بثقة أمير المنطقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن، وسألا الله التوفيق والسداد في مهام عملهما الموكلة إليهما.

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