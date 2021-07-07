المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

وقالت المحكمة في بيان لها: «نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العُليا رقم ( 146 / هـ ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونية ـ 2021 م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يوليو ـ 2021 م».

وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.



وفي وقت سابق توقع المهتم بالظواهر الجوية، أبوعبدالرحمن الصخَري، موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى، مشيرا إلى أن يوم عرفة سيوافق الاثنين 19 يوليو، والعيد يوم الثلاثاء 20 يوليو القادم.

وقال الصخري –عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة ١٤٤٢ يوم الأحد الموافق ١١ يوليو ٢٠٢١.

وأضاف الصخري أنه يتوقع أن يوافق عرفة يوم الاثنين ١٩ يوليو، وأن يوافق عيد الأضحى، يوم الثلاثاء ٢٠ يوليو المقبل.

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