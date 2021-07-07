جدة : ضبط عمالة تعيد تصنيع الأجهزة الكهربائية بمنزل شعبي

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه جرى مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بـإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية ، مبينًا تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكيف، إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى.
وأكد "الدقس" أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بجميع أنواعها ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.
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