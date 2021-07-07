3 مدن تسجل أعلى درجات الرطوبة بالمملكة

سجلت المدينة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية.

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جدة وجازان والوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 85، فيما كانت أقل نسبة رطوبة في كل من المدينة المنورة والعلا ورفحاء بواقع 20.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة ورياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار. فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.