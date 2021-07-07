شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يستعرض جهود مكافحة الإرهاب مع مستشار الأمن الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع في العاصمة واشنطن اليوم، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وركّز اللقاء على استعراض الجهود الدولية والتنسيق المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وما يتعلق بها من مخاطر تُهدد أمن الشعوب ومقدراتها واستقرارها وتعايشها.

كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.