شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، بهدف تقديم خدمات التغذية العلاجية والرعاية والمشورة الصحية الآمنة للمصابين بأمراض سوء التغذية الحاد والوخيم والمتوسط، استفاد منه 431,179 فرداً.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل وتأثيث 49 عيادة خارجية تغذوية و6 مراكز علاج تغذوي استقراري، وتقديم الدعم والحوافز المالية للعاملين الصحيين وتعزيز قدراتهم المهنية، فضلاً عن فتح مرافق مؤقتة لمعالجة سوء التغذية في المناطق التي لا يوجد بها مرافق صحية، حيث سيتم تشغيلها وتزويدها بالمكملات الغذائية والأدوية الأساسية وأدوات النظافة وجميع المستلزمات.

وثمن معالي وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح الدور الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية في دعم ومساعدة الشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم وبشكل كبير في تعافي الوضع الصحي باليمن، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم باستقرار الوضع التغذوي في المحافظات اليمنية، وتغطية الاحتياج وسد الثغرات باتجاه دعم علاج حالات سوء التغذية في بعض المحافظات.

من جانبه أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني أن المركز يضع القطاع الصحي في اليمن الشقيق ضمن الأولويات في تقديم مختلف أنواع الدعم الإغاثي الصحي، وذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني والمتواصل في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.