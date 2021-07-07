3 مناطق تسجل 793 حالة كورونا جديدة والقصيم والجوف تسجلان أدنى الإصابات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن إحصائيات الحالات الحرجة والنشطة، كما أعلنت عن تعافي (1195) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (476643) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11952) حالة من بينها (1379) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (496516) حالة، توفي منهم (7921) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كوفيد-19 الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1207) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 307، المنطقة الشرقية 264، منطقة مكة المكرمة 222، منطقة عسير 184، منطقة جازان 67، منطقة نجران 64، منطقة تبوك 28.

فيما سجلت كل من منطقتي المدينة المنورة وحائل 23 حالة في كل منهما فيما سجلت منطقة الباحة 19 ومنطقة الحدود الشمالية 12 بينما كانت أقل الحالات في منطقتي القصيم والجوف بواقع 6 حالات في كل منهما.



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