عصام المحمود: استراتيجية المربع وضعت العمارة في قلب المجتمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد رئيس قسم العمارة بجامعة القصيم الدكتور عصام المحمود باستراتيجية هيئة فنون العمارة والتصميم تحت مسمى “المربع”؛ للنهوض بالقطاع وتطويره تيمنًا بالنهضة التي انطلقت من قصر المربع التاريخي، مؤكدًا على أهمية وجود جهة تتولى التنسيق، وتقود نمو القطاع.

6 برامج و33 مبادرة

وعن البرامج الاستراتيجية الستة التي سيتم تفعيلها من خلال 33 مبادرة، قال: “القارئ لعناوين هذه المبادرات يدرك استيعابها وتفعيلها لجميع أفراد المجتمع العمراني، ابتداءً بالأكاديميين والممارسين والنشء والموهوبين، وصولًا إلى جميع أفراد المجتمع، وهذه النظرة الشمولية رائعة لخلق مجتمع حيوي، تضع العمارة في مكانها السليم كأحد الأدوات الرئيسية؛ لصناعة وتعزيز الهوية الوطنية”.

العمارة محور اهتمام المجتمع

وأضاف المحمود: “أثار إعجابي الاهتمام الواضح بين سطور الاستراتيجية؛ بوضع العمارة في قلب المجتمع؛ لتكون محور اهتمام الأفراد جميعًا، فكما نشاهد اليوم أن المجتمع يعشق التحدث فيها، ومتابعة المهتمين والممارسين بهذا المجال، فمن واجب المختصين توجيه هذه المتابعة، والعناية بالذائقة المعمارية لدى متابعات الخليج 365 السعودي”.

ووجه شكره لوزارة الثقافة ممثلة في هيئة فنون العمارة، والتصميم على صنع هذه الاستراتيجية الخلّاقة، وصياغة خطة تنفيذية متقنة، ووضع مؤشّرات لقياس الأداء؛ للمراجعة الدورية.

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