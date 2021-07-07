محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، تسجيل 1207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 496516 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1195 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 476643 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7921 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11952 والحالات الحرجة 1379 حالة. "الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-07-07 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، تسجيل 1207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 496516 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1195 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 476643 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7921 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11952 والحالات الحرجة 1379 حالة. 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 03:41 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، تسجيل 1207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 496516 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1195 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 476643 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7921 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11952 والحالات الحرجة 1379 حالة. ، "الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية ،

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