شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يناقش الأوضاع في اليمن مع المبعوث الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماجورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ في لقاء مشترك.

وقال سموه عبر حسابه الشخصي على تويتر : ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأضاف سموه : ناقشت مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أبرز مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، كما استعرضنا جهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار في القارة الأفريقية.

كما بحث نائب وزير الدفاع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.