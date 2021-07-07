شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتكامل مبادرات مجلس المسئولية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسئولية الاجتماعية لولوة الشمري بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق.

واطلع سموه على عرض عن مبادرات المجلس والمشاريع المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وساكنيها.

وأكد سموه أن تكون هذه المبادرات نوعية ومتميزة والتكامل مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع وخدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة لتحقيق تطلعات القيادة والمساهمة في تجويد الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.