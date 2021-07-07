شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : جهود كبيرة لرجال الأمن للحفاظ على أمن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تقوم بها قوة أمن المنشآت للمحافظة على أمن المنشآت الحيوية مثمناً سموه جهود جميع رجال الأمن للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

جاء ذلك استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء ركن بندر بن براك الحربي والذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات القوة خلال الفترة الماضية.

وقدم الحربي شكره لسموه الكريم على دعمه المستمر لجهود قوة أمن المنشآت بالمنطقة.

حضر اللقاء العميد الركن خالد القرني قائد قوة أمن المنشآت برأس تنورة والعميد المهندس جعفر الزهراني قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر والعقيد يوسف الحميد قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة بقيق.