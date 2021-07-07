شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف ومصادرة 52 طن خضروات في السوق المركزي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة محافظة جدة 12171 كيلو من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال شهر يونيو الماضي، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 39,617 كيلو من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة، وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعيات الخيرية للإستفادة منها.

وأوضح مدير سوق الخضار المركزي المكلف الدكتور يوسف الهاجوج، أن الأمانة نفذت 146 جولة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطاً قائماً، وأسفرت عن رصد 60 مخالفة، مبيناً تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين، ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.