محافظ مؤسسة الحبوب يتفقد جاهزية الفروع وشركات المطاحن بمنطقة مكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس فرعي مؤسسة الحبوب بمحافظتي جدة والجموم بمنطقة مكة المكرمة، وفرعي شركتي المطاحن الأولى والثالثة بالمنطقة، للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لتوفير احتياجات حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ من القمح والدقيق والمنتجات الأخرى.

خطط مؤسسة الحبوب

وجرى خلال الزيارة استعراض الخطط التشغيلية المعتمدة لفرعي المؤسسة بالمنطقة لموسم الحج، واستمع لشرح مفصل عن حجم مخزونات القمح، والاستعدادات لتزويد شركات المطاحن بكامل احتياجاتهم من القمح فور استلام الطلب، وأوضح مديرا فرعي المؤسسة بجدة والجموم بأنه ضمن الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج من كل عام يتم تدعيم ورفع مخزون القمح بالفرعين لتلبية أي طلبات إضافية.

توفير كافة احتياجات السوق

كما قام الفارس بزيارة لفرعي شركة المطاحن الأولى بجدة وشركة المطاحن الثالثة بالجموم، واستمع لشرح مفصل من المسؤولين بالشركتين عن الخطط التشغيلية لموسم الحج وحصص الدقيق المخصصة للعملاء، والتأكد من توفير كافة احتياجات السوق من مادة الدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى، وأوضح الرئيسان التنفيذيان للشركتين أنه في إطار الاستعدادات والتي بدأت منذ وقت مبكر، فإن الشركتين ملتزمتان بتلبية أي طلبات إضافية وبصورة مباشرة.

مخزونات القمح والدقيق الاحتياطية

وفيما يتعلق بمخزونات القمح والدقيق الاحتياطية بين المهندس الفارس أنها تبلغ حاليًا على مستوى فرعي المؤسسة وفرعي الشركتين بجدة والجموم بمنطقة مكة المكرمة في حدود ( 200 ألف طن قمح ) و(800 ألف كيس دقيق) والتي يمكن ضخها عند الحاجة، هذا خلاف بواخر القمح المتعاقد عليها عبر ميناء جدة الإسلامي والإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق والتي تغطي حاجة السوق كاملة.

وفي نهاية الزيارة حث محافظ مؤسسة الحبوب الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وفروع شركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة القمح والدقيق الحيوية والمهمة لحجاج بيت الله الحرام.

وقد رافقه في هذه الزيارة نائب المحافظ لشؤون الفروع باسل السويدان.



شارك الخبر