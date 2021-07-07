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المرشد والشريدة يبحثان مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في الأردن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

المرشد والشريدة يبحثان مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في الأردن

بحضور السفير نايف بن بندر

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

التقى وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة اليوم في مقر الوزارة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، إضافة لبحث مشاريع وبرامج الصندوق التنموية في الأردن وسبل تعزيزها.

المشروعات في الأردن

وفي سياق متصل استقبل السديري في مكتبه اليوم بالسفارة الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد وجرى خلال اللقاء بحث مشاريع وبرامج الصندوق التنموية في الأردن وسبل تعزيزها.

المرشد والشريدة يبحثان مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في الأردن - متابعات الخليج 365

المرشد والشريدة يبحثان مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في الأردن - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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