نظام نور يتيح تقديم اعتراض على حركة النقل الخارجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاحت وزارة التعليم عبر نظام نور تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات وخلال فترة زمنية محددة.

خطوات الاعتراض على حركة النقل الخارجي:

ويقول محمد الزارع المهتم بشؤون التعليم والمعلمين إن خطوات تقديم طلب اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي تتم عبر حساب المعلم في نظام نور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الحساب من الملف الأصلي.

اختيار خدمات شؤون المعلمين.

ومن ثم اختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي أسفل الصفحة ( لطلب الاعتراض ).

تحديد نوع الرد آلي أو غير آلي .

مع العلم أن الاعتراض متاح حتى 3-12-1442 هـ.

نتائج حركة النقل عبر نظام نور:

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي، من خلال نظام نور.

وأكدت وزارة التعليم أن ذلك يأتي تحقيقًا لرغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة مسبقًا، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور.

إجراءات نقل إلحاقية:

وقالت الوزارة: إنها تدرس القيام بإجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا العام الحالي، وذلك بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة؛ لتعظيم الاستفادة المثلى منهم في تسديد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي.

وشددت التعليم على أنها تعتز بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

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