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الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منها مسجدان في منطقة الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 151 يوماً إلى 1777 مسجداً .

خطة الشؤون الإسلامية:

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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