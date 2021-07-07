مشروع سعودي لتطوير شبكة الكهرباء في مخيم اللاجئين السوريين بالأزرق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري أن تدشين المشروع النوعي لتطوير شبكة الكهرباء في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن والمقدم كمنحة سعودية من خلال استراتيجية عمل الصندوق السعودي للتنمية، بلغت نحو 34.5 مليون ريال، حيث يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم الأشقاء من اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.

يد الخير:

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمد يدها بالخير والعطاء لتقديم المساندة والدعم للأشقاء انطلاقًا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي واستشعراً لدورها ومسؤوليتها التي تحتمها عليها مكانتها العربية والإسلامية والدولية باعتبارها منبع العروبة ومهد الإسلام وملتقى الحضارات الإنسانية، حيث شملت مساعداتها الإغاثية والإنسانية الكثير من الدول النامية، ولا تزال جسورها الخيرة ممتدة بالعطاءات الإنسانية المستمرة.

دعم السعودية:

ويعد هذا المشروع امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية الموجه عبر الصندوق السعودي للتنمية، للاجئين والنازحين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال مشاريع وبرامج شملت البنى التحتية الخاصة بالطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمتطلبات الصحية والتعليمية والمعيشية وإعادة تأهيل المأوى.



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