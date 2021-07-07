أمير الشرقية يدشن مصنع ساميف للصناعات المعدنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي في المملكة والمبادرات الكبيرة والمتعددة التي تقدمها الدولة لدعم هذا القطاع وتطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة لتهيئة المدن الصناعية وتوفير البنية التحتية المناسبة لإنجاح هذه المشاريع.

تدشين ساميف:

جاء ذلك خلال تدشين أمير الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مصنع (ساميف) للصناعات المعدنية والذي شيد في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة (60600) متر مربع.

هياكل معدنية:

وأوضح سعد العيسى أن المصنع يعتبر أحد مشاريع شركة إمكان القابضة والذي يقام في المنطقة الشرقية ويعمل فيه (600) موظف وموظفة نسبة كبيرة منهم من أبناء وبنات الوطن وسينتج المصنع العديد من الهياكل المعدنية للمباني والأبراج والجسور، وكذلك صناعة الصهاريج والخزانات والعديد من المنتجات النوعية الأخرى التي ستوفر منتجات نوعية لقطاعات متعددة لشركة النفط والغاز وشركات البتروكيماويات وقطاع الطاقة والمياه وقطاع التعدين.

كما رفع العيسى شكره إلى أمير الشرقية على رعاية حفل التدشين ودعمه الدائم للمشاريع التي تخدم الوطن وأبناءه.



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