السعودية | السعودية.. تمويلات ميسرة من "الترفيه" و"التنمية الاجتماعية"

شكرا لقرائتكم السعودية.. تمويلات ميسرة من "الترفيه" و"التنمية الاجتماعية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت الهيئة العامة للترفيه اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية، في إطار برنامج تحفيز المشاريع الترفيهية النوعية، وذلك لتقديم تمويلات ميسرة تصل في مجموعها إلى 500 مليون ريال، يتم تقديمها للفرص الاستثمارية النوعية، بما يسهم في مسيرة نمو واستدامة قطاع الترفيه ورفع نسبة المحتوى المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها في مقر الهيئة بالرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بن سعيد بافرط، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، فسيتعاون الطرفان في عدة مجالات تشمل الدعم المالي للأنشطة الترفيهية والموائمة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، ووضع الآليات الائتمانية والاتفاقيات ومعايير الأداء، وستقوم الهيئة بإحالة المنشآت التي تنطبق عليها اشتراطات البرنامج المحدد بين الطرفين إلى بنك التنمية الاجتماعية لتقييم طلبه وتقديم التمويل اللازم.

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أهداف المشروع

وتستهدف الهيئة من خلال المذكرة تفعيل منتج التمويل الميسر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بدعم ما لا يقل عن 50 مشروعا طوال فترة المذكرة، حيث تتولى الهيئة مهمة تأهيل المشاريع الترفيهية النوعية ومطابقتها مع الشروط والمعايير المعتمدة من الطرفين، كما تقدم الهيئة الدعم بالبيانات السوقية وتأهيل الشركات الراغبة في الحصول على التمويل المناسب، إضافةً إلى تقديم ودعم حزم المحفزات الترفيهية الممكنة للمشاريع الترفيهية.

الترفيه مع بنك التنمية الاجتماعية

خلال برنامج "أفق"

كما سيقدم بنك التنمية الاجتماعية دعمه وتمويله للمشاريع من خلال برنامج "أفق"، والذي يقدم تمويلاً للمنشآت الصغيرة يصل إلى ١٠ ملايين ريال، وتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية، حيث تأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تجسد دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية للمشاريع المؤهلة من الهيئة العامة للترفيه، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في قطاع الترفيه، بالإضافة إلى تقديم برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال المستهدفين في قطاع الترفيه، وتقديم الفرص الاستشارية والإرشادية للمنشآت الصغيرة والناشئة.

وتضاف الاتفاقية إلى سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة لتقديم الخدمات التمويلية للمنشآت الترفيهية، مع عدد من البنوك؛ لتقديم حلول تمويلية متنوعة بغرض دعم الشركات العاملة في قطاع الترفيه.

وهذا وتستقبل الهيئة العامة للترفيه جميع الاستفسارات فيما يخص برنامج تحفيز المشاريع الترفيهية النوعية عبر البريد الإلكتروني [email protected] .