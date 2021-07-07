، نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ومنسق مجلس الأمن القومي ،

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ذكر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أنه التقى منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماجورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، في لقاء مشترك.
وقال الأمير "خالد": ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وكان قد عقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ في العاصمة واشنطن أمس الثلاثاء، مُباحثات موسعة مع وزارة الدفاع الأمريكية تضمنت لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات د. كولن كاهل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوّه نائب وزير الدفاع بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفخامة الرئيس جو بايدن، مُقدماً تهنئته للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، منوهاً بمشاركة السعوديين أصدقاءهم الأمريكيين هذه المناسبة تعبيراً عن عميق الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين.
وتم استعراض الشراكة السعودية- الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية بين البلدين، كما جرى بحث عديد من الملفات في إطار الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد التهديدات أياً كان مصدرها، في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 03:00 PM
الاجتماع شهد مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن ودعم المملكة للشعب الشقيقنائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ومنسق مجلس الأمن القومي
ذكر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أنه التقى منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماجورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، في لقاء مشترك.
وقال الأمير "خالد": ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وكان قد عقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ في العاصمة واشنطن أمس الثلاثاء، مُباحثات موسعة مع وزارة الدفاع الأمريكية تضمنت لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات د. كولن كاهل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوّه نائب وزير الدفاع بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفخامة الرئيس جو بايدن، مُقدماً تهنئته للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، منوهاً بمشاركة السعوديين أصدقاءهم الأمريكيين هذه المناسبة تعبيراً عن عميق الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين.
وتم استعراض الشراكة السعودية- الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية بين البلدين، كما جرى بحث عديد من الملفات في إطار الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد التهديدات أياً كان مصدرها، في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
، نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ومنسق مجلس الأمن القومي ،
المصدر : الخليج 365
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