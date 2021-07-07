، بالصور.. "كيك" المدينة السعودية التي لا يعرفها الكثيرون.. هنا تفاصيلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنشئت عام 2005 كمركز للأعمال

هي وجهة سياحية صاعدة تتدلل على ساحل المملكة الغربي بأجوائها البحرية الساحرة والفعاليات الترفيهية الجديدة، على مساحات هائلة تستقبل مغامرتك وتطلعاتك الحيوية لقضاء صيف مختلف هذا العام.

"كيك" هو الاسم المختصر لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تتصدر وجهات "صيفنا على جوك" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة ضمن برنامج صيف السعودية 2021م.

هي بالأساس مدينة عصرية تجمع بين الحداثة والمساحات الخضراء الشاسعة، وتبعد المدينة نحو 60 دقيقة عن شمال جدة.

مناخها معتدل؛ فمتوسط درجة الحرارة 28 درجة مئوية، مما يجعل منها ملاذاً للمصطافين.

وتضم منتجعات عالمية ومدينة ترفيهية وسياحية تعد الأكبر والأحدث في المنطقة، وأيضاً مطاعم فاخرة ونادياً اليخوت.

يتوفر لهواة الصيد تجربة مثيرة بصيد الأسماك بالطرق التقليدية وصيد السنانير والإسقاط في المياه العميقة والصيد بالسيف البحري، مع تجربة متكاملة وغنية في ممارسة الغوص الاستكشافي.

وأطلقت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خدمة تلبية الاحتياجات اليومية للزوار؛ مثل الأنشطة العائلية في الهواء الطلق والأنشطة المائية، وركوب السيارات وتجربة الغولف للهواة والمحترفين والأطفال، وغيرها من التجارب السياحية الأخرى.

أبرز معالم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

ملعب الجولف

يعد ملعب المروج أحد أجمل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط، وهو موقع البطولة السعودية الدولية للجولف.

مسجد الشربتلي

يبرز مسجد الشربتلي بقبّته الذهبية المهيمنة على المنطقة، وقد بُنِي بطراز معماري عصري مطعّم بلمسات من فن العمارة الإسلامية.

منتزه الشاطئ

تقليد متعارف عليه للسكان والسياح على حد سواء التنزه أثناء استمتاعك بإطلالة البحر الأحمر الساحرة، ويتوفر في المنطقة العديد من خيارات المطاعم والمقاهي، غالبيتها ذات جلسات خارجية للاستمتاع بالهواء الطلق.

جمان بارك

تمتلئ جمان بارك بالأشياء التي يمكن للأطفال القيام بها؛ فهناك حديقة ألعاب مائية في الداخل ومتاهة ومنطقة لعب كبيرة، بل وحتى ملعب جولف مصغر.

قناة مدينة الملك عبدالله

تمتد القناة عبر قلب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث هناك عدد لا يُحْصى من الأنشطة التي يمكنك القيام بها، فتوجد القوارب السريعة أو اليخوت من المرسى؛ لتبحر بها في القناة البحرية أو يمكنك تجربة قوارب التجديف.

التخييم

حين يحل الليل يتحول مخيم لاغونا إسكيب الصحراوي الفاخر الواقع على أطراف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مكان سحري كليلة من ليالي ألف ليلة وليلة.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنشئت عام 2005 كمركز لجذب شركات الأعمال العالمية، وتحولت إلى أحد أهم وجهات السياحة في المملكة.