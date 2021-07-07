- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، المكلف الشيخ محمد بن عمر السائح، قراراً بتكليف أشرف بن إبراهيم الجلعود، مساعداً لمدير إدارة المساجد بمنطقة حائل.
ويعد "الجلعود" أحد الكفاءات المتميزة، ولديه خبرات عديدة في هذا المجال.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 02:43 PM"الجلعود" مساعداً لإدارة المساجد بمنطقة حائل
أصدر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، المكلف الشيخ محمد بن عمر السائح، قراراً بتكليف أشرف بن إبراهيم الجلعود، مساعداً لمدير إدارة المساجد بمنطقة حائل.
ويعد "الجلعود" أحد الكفاءات المتميزة، ولديه خبرات عديدة في هذا المجال.
، "الجلعود" مساعداً لإدارة المساجد بمنطقة حائل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجلعود" مساعداً لإدارة المساجد بمنطقة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.